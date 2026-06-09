Трамп пригрозил Ирану ответом за сбитый над Ормузом вертолет США

— Я только что получил информацию от наших великолепных военных, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache во время патрулирования над Ормузским проливом… Соединенные Штаты вынуждены по необходимости ответить на эту атаку, — говорится в публикации.