Трамп пригрозил Ирану ответом за сбитый над Ормузом вертолет США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Ирану ответить за сбитый над Ормузским проливом американский ударный вертолет. Соответствующее заявлением глава Белого дома сделал во вторник, 9 июня, на своей странице в социальной сети Truth Social.
— Я только что получил информацию от наших великолепных военных, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache во время патрулирования над Ормузским проливом… Соединенные Штаты вынуждены по необходимости ответить на эту атаку, — говорится в публикации.
По словам Трампа, оба пилота вертолета не пострадали и уже находятся в безопасности.
Ударный вертолет AH-64 Apache ВВС США потерпел крушение в районе Ормузского пролива утром того же дня.
Ранее Иран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку США по островам Сирик и Кешм. В свою очередь Центральное командование ВС США заявило о перехвате иранских баллистических ракет и дронов, выпущенных в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива.