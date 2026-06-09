Долина судится с мошенниками, лишившими ее квартиры: певица требует с виновников 176 млн рублей

Напомним, в 2024 году Долина стала жертвой телефонных мошенников, ей позвонили, представились «сотрудниками безопасности» и убедили перевести накопления на «безопасный счет». Певица продала квартиру и перевела деньги злоумышленникам. Позже Хамовнический суд признал сделку недействительной, но Верховный суд оставил право собственности за покупательницей Полиной Лурье, а Долину обязали выселиться.