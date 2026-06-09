В Крыму благоустроят еще 4 экологических маршрута

«Проводится работа по благоустройству четырех новых маршрутов. Три из них расположены на территории ландшафтно-рекреационного парка регионального значения в Бахчисарайском районе. В их числе маршруты к водопаду Суаткан — небольшому, но очень живописному месту, где ведется обустройство подходов, а также к памятнику природы регионального значения “Бакла”. Кроме того, работы проводятся на территории памятника природы регионального значения “Агармышский лес”», — отметил Павел Чаговец.