В Крыму благоустроят еще 4 экологических маршрута

Четыре новых экологических маршрута появятся в Крыму — в Бахчисарайском районе и на территории Агармышского леса, сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Павел Чаговец. Развитие охраняемых природных территорий — важная составляющая нацпроекта «Экологическое благополучие».
Всего в Крыму расположено 196 особо охраняемых природных территорий регионального значения, по которым проходят 88 экскурсионных экологических маршрутов. Все они промаркированы в соответствии с паспортами, оборудованы навигационными и информационными знаками, элементами инфраструктуры для отдыха.
«Проводится работа по благоустройству четырех новых маршрутов. Три из них расположены на территории ландшафтно-рекреационного парка регионального значения в Бахчисарайском районе. В их числе маршруты к водопаду Суаткан — небольшому, но очень живописному месту, где ведется обустройство подходов, а также к памятнику природы регионального значения “Бакла”. Кроме того, работы проводятся на территории памятника природы регионального значения “Агармышский лес”», — отметил Павел Чаговец.
Помимо этого, специалисты уже завершили обустройство кемпинга «Сырные скалы». На площадке установили входную группу, визит-центр, беседки, также смонтировали системы водоснабжения, канализации, электричества и видеонаблюдения.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.