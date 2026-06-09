Gastreet 2026 в самом разгаре

В бизнес-кампусе на Курорте Красная Поляна 960 собрались более 5000 рестораторов, топ-менеджеров, экспертов и партнеров ресторанной индустрии.
До 12 июня участников ждет насыщенная программа, которая сочетает эффективные антикризисные инструменты, обмен опытом, поиск решений и поддерживающую атмосферу единого сообщества.
Соавторы программы. В этом году за программу отвечают люди, которые вместе с индустрией в самые разные времена — и в кризис, и в рост. Эксперты, которые не раз помогали бизнесу выстоять и точно знают, где искать точки роста: Дмитрий Левицкий (HURMA, «Белый мыс»), Гоша Карпенко (HURMA, «Белый мыс»), Сергей Миронов («Мясо&Рыба», ФРиО), Екатерина Пугачева (The World’s 50 Best Restaurants), Татьяна Симонова («Академия сервиса», Novikov School), Светлана Купрейчик (HURMA) и Антон Скакодуб (Dreamteam.fm).
Ключевые темы, которые сегодня определяют устойчивость ресторанного бизнеса перед вызовами 2026 года.
ИИ (и как с ним продуктивно сотрудничать). Какие ИИ-инструменты уже сегодня помогают ресторанам решать задачи быстрее и эффективнее, и зарабатывать больше? Реальные кейсы с примерами от тех, кто приручил ИИ.
Оптимизация (и почему это новая база для отрасли). Как сократить расходы, сохраняя качество сервиса и уровень команд. Трек про цифры, системный подход и кадровую политику. Рестораторы, у которых получилось выстоять и найти решения, поделятся своим опытом.
Диверсификация (и куда еще смотреть ресторатору). Какие направления развития за пределами ресторанной отрасли сегодня наиболее перспективны, где искать точку входа и как применить уже накопленный опыт в смежных нишах.
Законодательные реалии (и как к ним адаптироваться). Как принимать верные управленческие решения и минимизировать риски. Важная часть трека — открытый диалог бизнеса и государства. Соавтором программы Gastreet впервые станет Фонд Росконгресс, а значит участники смогут получить доступ к самой актуальной информации в сфере регулирования из первых рук. Все, чтобы уверенности было больше, а тревожности — меньше.
Топ-спикеры из России и других стран. Всего запланированы выступления более 80 спикеров, в том числе: Пауло де Соуза (大酉 Dayou The Merchants, Китай), Максут Ашкар (Neolokal, Турция), Димитриос Мудиос (Ōre, Таиланд), Чайсири «Тэм» Тассанакаджон (Nusara group, Таиланд), Антон Пинский (Pinskiy&Co), Алексей Ситников (Karmalogic®), Татьяна Сизова (уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве), Андрей Шмаков (SAVVA, «Метрополь», «Шаляпин»), Реваз Юсупов («Честный Знак») и др.
Также в программе: быстрые бизнес-знакомства, шоу провалов, ПРО-обзоры, гастрономические ужины, спектакли и музыкальные фестиваль Gastreet под открытым небом.
Gastreet International Restaurant Show.
7−12 июня 2026, город Gastreet, Курорт Красная Поляна 960, 18+