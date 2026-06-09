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Минэнерго США ожидает возобновления мировых поставок нефти не ранее 2027 года

Минэнерго США скорректировало прогноз по стоимости нефти Brent на 2026 год.

Поставки нефти через Ормузский пролив не вернутся к доконфликтным объемам как минимум до начала 2027 года. Эта информация следует из прогнозов Минэнерго США, которые опубликовало Управление энергетической информации страны (EIA).

В документе ведомство указало, что быстрое восстановление трафика через пролив вряд ли случится в ближайший год.

«Мы не ожидаем восстановления трафика через Ормузский пролив до доконфликтного уровня раньше начала 2027 года», — отмечается в прогнозе.

Одновременно с этим Минэнерго скорректировало прогноз по стоимости нефти Brent на 2026 год в сторону повышения. По новой оценке, средняя цена составит 95,39 доллара за баррель. Таким образом, американское ведомство повысило прежний прогноз на 0,57%.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ормузском проливе вновь начались военные действия. Согласно данным войск США, Иран запустил два дрона в сторону морского пути. Оба БПЛА были перехвачены и уничтожены.

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