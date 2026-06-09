В Волгоградской области назвали проекты-лидеры нацголосования по благоустройству

Отметим, на текущий момент позиции лидеров голосования ещё могут измениться. Все жители региона старше 14 лет могут проголосовать за понравившийся проект на сайте za.gorodsreda.gosuslugi.ru. Легче всего это сделать онлайн, авторизировавшись на площадке через «Госуслуги».