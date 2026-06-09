Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемодан, цветы, книги и коты: центр Зеленоградска украсили познавательными инсталляциями

Арт-объекты привезли с прошедшего в Черняховске фестиваля.

Источник: Клопс.ru

В центре Зеленоградска выставили фрагмент композиции, с которой округ участвовал в IV областном фестивале «Цветы России» в Черняховске. Об этом местная администрация пишет в своём телеграм-канале во вторник, 9 июня.

На городской площади разместили арт-объекты к 80-летию образования региона. Среди них — стенд «Хроники становления Калининградской области» и информационная конструкция с картами, фотографиями и архивными деталями. Рядом установили большой чемодан с цветами, открытками, книгами и выглядывающим изнутри котом — символом Зеленоградска.

Фестиваль «Цветы России» проходил с 5 по 7 июня в черняховском Парке Победы. Для гостей подготовили концертную программу, интерактивные площадки и мастер-классы на «Улице мастеров».

В Зеленоградске на закрытом для ремонта пирсе заметили грязь и дыру в ограждении. Власти пообещали устранить неполадки и открыть объект до конца июня.