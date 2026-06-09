В Малоярославце Калужской области обновят инженерные сети

На участке около больницы специалистам предстоит заменить фрагмент водопроводной сети с использованием труб диаметром 400 мм, а также модернизировать систему канализации. Комплексный подход позволит повысить надежность коммунальной инфраструктуры. Кроме того, будут созданы более безопасные и комфортные условия для жителей города и пациентов больницы.