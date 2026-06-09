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В Малоярославце Калужской области обновят инженерные сети

Специалисты приведут в порядок коммунальную инфраструктуру около центральной районной больницы.

Инженерные сети рядом с центральной районной больницей обновят в Малоярославце в Калужской области. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Малоярославецкого округа.

На участке около больницы специалистам предстоит заменить фрагмент водопроводной сети с использованием труб диаметром 400 мм, а также модернизировать систему канализации. Комплексный подход позволит повысить надежность коммунальной инфраструктуры. Кроме того, будут созданы более безопасные и комфортные условия для жителей города и пациентов больницы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.