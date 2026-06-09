Контакт с медузой может закончиться экстренной помощью: врач назвала главные опасности

После контакта важно сразу выйти из воды, аккуратно промыть пораженное место морской водой и удалить остатки щупалец, не касаясь их руками. При выраженном воспалении можно использовать холодный компресс и антисептические примочки, а при ухудшении состояния — принять антигистаминный препарат и обратиться за медицинской помощью.