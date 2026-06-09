Врач объяснил, почему нельзя резко начинать тренировки

«Если вы чувствуете боль до, во время или после тренировки — это серьезный звоночек для того, чтобы приостановить занятия и обратиться к травматологу-ортопеду. Терпеть такой дискомфорт категорически нельзя. А чтобы предотвратить стрессовые изменения в костях, крайне важны постепенные нагрузки», — пояснил эксперт.