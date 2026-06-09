МФПС: Российских юниоров парусного спорта допустили до турниров с флагом и гимном

Недавно глава Министерства спорта Михаил Дегтярев заявил о том, что Россия возвращается на международную спортивную арену. Он также добавил, что с паралимпийской сборной России полностью сняли все ограничения. Международная федерация университетского спорта тоже допустила отечественных спортсменов до соревнований.