МФПС: Российских юниоров парусного спорта допустили до турниров с флагом и гимном

Совет Международной федерации парусного спорта (МФПС) принял решение допустить спортсменов из России до соревнований среди юниоров (до 23 лет) с использованием флага и гимна. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации парусного спорта.
Кроме того, сняты все ограничения для белорусских спортсменов. Президент организации Сергей Джиенбаев назвал это решение важным шагом вперед, особенно для молодого поколения российских яхтсменов, которые теперь получат возможность выступать на международной арене без дополнительных барьеров.
— Мы также приветствуем возвращение белорусских спортсменов к полноценному участию в международных соревнованиях. ВФПС при поддержке Олимпийского комитета России продолжит работу по полному восстановлению российского парусного спорта на международной арене, — передает официальный сайт федерации.
Недавно глава Министерства спорта Михаил Дегтярев заявил о том, что Россия возвращается на международную спортивную арену. Он также добавил, что с паралимпийской сборной России полностью сняли все ограничения. Международная федерация университетского спорта тоже допустила отечественных спортсменов до соревнований.