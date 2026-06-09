15-летний школьник погиб, врезавшись на самокате в лежавшие в грузовике столбы

Трагедия произошла во вторник, 9 июня. По предварительным данным, 15-летний подросток на самокате не справился с управлением и совершил наезд на столбы, которые находились в кузове стоящего на разгрузке «КАМАЗа». Региональная прокуратура сообщает, что школьник скончался на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью.