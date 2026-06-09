Зеленский заявил, что письма Путину и Трампу принесли результаты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его послания, адресованные российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Дональду Трампу, принесли свои результаты, но он пока не может сказать, какие именно. Его слова приводят украинские СМИ.
По словам Зеленского, отправляя письмо Трампу, он рассчитывал, что Вашингтон хотя бы частично переключится на Украину с Ближнего Востока.
— У меня была задача, когда я направил послание Путину, и считаю, что достиг нужного мне итога. Украина показывает готовность к мирному урегулированию, и мы предпринимаем различные шаги в дипломатической сфере, чтобы продемонстрировать союзникам, кто искренне стремится к миру, а кто нет. Я получил результат, — приводит его слова «МК».
Ранее Зеленский отметил, что остановка боевых действий с заморозкой линии фронта на нынешних позициях может стать наиболее быстрым путем к достижению мира с Россией. По его словам, такой сценарий не означает признания или передачи РФ территорий, которые находятся под ее контролем.