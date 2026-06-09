Зеленский заявил, что письма Путину и Трампу принесли результаты

— У меня была задача, когда я направил послание Путину, и считаю, что достиг нужного мне итога. Украина показывает готовность к мирному урегулированию, и мы предпринимаем различные шаги в дипломатической сфере, чтобы продемонстрировать союзникам, кто искренне стремится к миру, а кто нет. Я получил результат, — приводит его слова «МК».