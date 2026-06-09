Создатель «пухососов» раскрыл правду — роботов придумали люди, а не ИИ

«Рассказываю, как всё было. Два года назад, когда нейросети ещё не умели генерировать всё подряд по одному запросу, мы в Out Digital решили поэкспериментировать с 3D-графикой. Хотелось придумать что-то, что заставило бы человека на секунду остановиться и задуматься: “Подождите, а это вообще настоящее?”, — написал он в своём телеграм-канале, прикрепив видео пуховых “дворников”.