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Создатель «пухососов» раскрыл правду — роботов придумали люди, а не ИИ

Пухососы, взорвавшие соцсети и заставившие миллионы людей гадать об их реальности, оказались выдумкой маркетологов, придуманной ещё два года назад. Основатель агентства Out Digital Роман Зарипов признался, как создался вирусный проект.

Источник: Life.ru

Основатель маркетингового агентства Out Digital Роман Зарипов раскрыл правду о нашумевших пухососах. Видео © Telegram / Роман Зарипов.

«Рассказываю, как всё было. Два года назад, когда нейросети ещё не умели генерировать всё подряд по одному запросу, мы в Out Digital решили поэкспериментировать с 3D-графикой. Хотелось придумать что-то, что заставило бы человека на секунду остановиться и задуматься: “Подождите, а это вообще настоящее?”, — написал он в своём телеграм-канале, прикрепив видео пуховых “дворников”.

План был прост: взять что-то знакомое каждому москвичу, скрестить с сезонной проблемой и добавить щепотку народной злости про «зажравшуюся Москву». Так появился пухосос — городской ровер, напоминающий столичный электробус и предназначенный для сбора тополиного пуха.

Разработка вымышленного устройства оказалась делом непростым. Команда перебрала десятки вариантов дизайна, споря о том, должен ли он выглядеть: футуристично или утилитарно, с коммунальными мигалками или в стиле робота-доставщика. В итоге остановились на максимально реалистичном варианте, который вызывал бы сомнения.

Команда сняла реальные кадры на Патриках и аккуратно встроила в них виртуальную машину. Но дальше случилась незадача: пока доделывали ролик, пух в Москве закончился. Публиковать устройство для борьбы с тем, чего уже нет, было глупо, и проект отправили в архив до следующего сезона.

Следующее лето тоже подвело: тополя почти не беспокоили москвичей, пухососы снова остались без работы, а про них забыли. Но нынешний июнь буквально накрыл столицу пухом, и Зарипов вспомнил, что где-то в облаке уже два года пылится готовое решение. Два дня назад ролик выложили в сеть, слегка подтолкнули его в нужном направлении и стали наблюдать.

Сначала новостные каналы начали рассказывать про невероятное устройство, потом пошли рилсы с миллионами просмотров и комментариями о том, что столичный мэр Сергей Собянин снова всех удивил. Затем подключились эксперты по бюджетным расходам с подсчётами стоимости проекта, а к вечеру история добралась до Reddit и зарубежных медиа.

Когда вчера «Грамота.ру» выпустила отдельный разбор нового слова, создатели поняли, что зашли слишком далеко, но обратной дороги уже не было. Теперь, как пошутил Зарипов, в русском языке есть Атос, Портос и пухосос.

Шутка шуткой, но идея оказалась действительно полезной. В Госдуме предложили пойти ещё дальше, создав «пуходроны». Своим мнением с Life.ru поделился парламентарий Антон Ткачёв. Он назвал ситуацию комичной, но саму идею счёл хорошей инициативой. По его словам, у России уже есть роверы-доставщики, и если оснастить их дополнительной функцией сбора пуха, это стало бы настоящим спасением для аллергиков.

Больше ключевых событий России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

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