В Орле высадили более 6 тысяч летних цветов

Сотрудники тепличного хозяйства «Спецавтобаза» в Орле завершили сезонное обновление цветников у памятника советскому авиаконструктору Николаю Поликарпову и на клумбах перед входом в городской парк. Мероприятия по озеленению провели по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в администрации города.
Напомним, что весной клумбы были украшены тюльпанами. Теперь там высадили свыше 6 тысяч разных цветов: петуний, агератумов, бархатцев и бегоний.
«Очень хочется, чтобы летнее цветочное оформление радовало жителей города на протяжении всего сезона. Просим орловчан бережно относиться к клумбам, не срывать цветы и ценить труд людей, которые ежедневно делают Орёл красивее и уютнее», — подчеркнули в тепличном хозяйстве.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.