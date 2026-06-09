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В Орле высадили более 6 тысяч летних цветов

Теперь городские клумбы украшены петуниями, агератумами, бархатцами и бегониями.

Сотрудники тепличного хозяйства «Спецавтобаза» в Орле завершили сезонное обновление цветников у памятника советскому авиаконструктору Николаю Поликарпову и на клумбах перед входом в городской парк. Мероприятия по озеленению провели по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в администрации города.

Напомним, что весной клумбы были украшены тюльпанами. Теперь там высадили свыше 6 тысяч разных цветов: петуний, агератумов, бархатцев и бегоний.

«Очень хочется, чтобы летнее цветочное оформление радовало жителей города на протяжении всего сезона. Просим орловчан бережно относиться к клумбам, не срывать цветы и ценить труд людей, которые ежедневно делают Орёл красивее и уютнее», — подчеркнули в тепличном хозяйстве.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.