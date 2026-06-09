Российских юниоров допустили к турнирам по парусному спорту с флагом и гимном

Совет Международной федерации парусного спорта (World Sailing) разрешил российским юниорам участвовать в мировых турнирах с национальной символикой. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).
Решение распространяется на соревнования среди спортсменов до 23 лет. За допуск российских юниоров проголосовали 24 члена совета, 4 — высказались против, 5 — воздержались. Также World Sailing сняла все санкции с белорусских яхтсменов.
«Особенно отрадно, что сняты ограничения для юниоров — молодое поколение российских яхтсменов получило возможность выступать на международной арене без дополнительных барьеров. ВФПС при поддержке Олимпийского комитета России продолжит работу по полному восстановлению российского парусного спорта на международной арене», — отметил президент федерации Сергей Джиенбаев.
11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить российских и белорусских юниоров к участию в индивидуальных и командных турнирах без каких-либо ограничений, то есть с национальным флагом и гимном.