Госдума ввела штрафы до 700 тысяч за иностранную авторизацию в интернете

За нарушение предусмотрены штрафы от 10 до 20 тыс. рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 до 700 тыс. рублей для организаций. Законопроект внесла группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по информполитике Антоном Горелкиным, — пишет ТАСС.