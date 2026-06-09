Госдума ввела штрафы до 700 тысяч за иностранную авторизацию в интернете

Госдума 9 июня 2026 года приняла закон о штрафах за нарушение правил авторизации пользователей на российских интернет-ресурсах. Новые санкции предусматривают взыскание до 700 тыс. рублей для юридических лиц.
В Волгограде, как и во всей России, изменения затронут владельцев сайтов и онлайн-сервисов, работающих с пользователями. Согласно действующему законодательству, авторизация пользователей должна проводиться через российский номер телефона, портал госуслуг, Единую биометрическую систему или другую информационную систему, принадлежащую гражданину РФ либо российскому юридическому лицу.
За нарушение предусмотрены штрафы от 10 до 20 тыс. рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 до 700 тыс. рублей для организаций. Законопроект внесла группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по информполитике Антоном Горелкиным, — пишет ТАСС.
Также документ вводит ответственность за нарушения при использовании рекомендательных технологий на интернет-ресурсах. В частности, штрафы грозят за отсутствие информирования пользователей, неразмещение правил работы таких технологий и игнорирование требований Роскомнадзора о прекращении предоставления информации с их применением. За повторные нарушения для юридических лиц предусмотрены штрафы до 1,4 млн рублей.
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