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Спортсменка из Первоуральска взяла 3 золота на турнире по плаванию в Казани

Специальная Олимпиада собрала более 230 участников с ограниченными возможностями здоровья.

Представительница Первоуральска Анна Игнатьева завоевала три первых места на юбилейном Всероссийском турнире Специальной Олимпиады по плаванию «Победим вместе», сообщили в учреждении физической культуры и спорта «Старт» Свердловской области. Состязание провели в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».

Уточним, соревнования прошли с 27 мая по 1 июня в Казани. Там собралось более 230 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из 43 регионов России, а также гостей из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Италии.

Анна Игнатьева представляла учреждение физической культуры и спорта «Старт» Первоуральска, выступала в категории лиц с синдромом Дауна. Она выиграла три золотые медали: за 50 и 25 м вольным стилем, а также за 25 м на спине.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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