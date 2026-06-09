С начала года в ДТП в Калининградской области погибли 40 человек, 403 травмированы

Только за прошедшую неделю произошло 11 ДТП, в которых один человек погиб и 13 пострадали. Наиболее тяжёлая авария случилась в Гвардейском районе: один погибший и один раненый. В Калининграде за неделю произошло 7 ДТП с 9 пострадавшими. Аварии также зарегистрированы в Гурьевском, Гусевском районах и в городе Светлом.