С начала года в ДТП в Калининградской области погибли 40 человек, 403 травмированы

пострадавшими. В этих авариях погибли 40 человек, травмы различной степени тяжести получили 403 человека.
Только за прошедшую неделю произошло 11 ДТП, в которых один человек погиб и 13 пострадали. Наиболее тяжёлая авария случилась в Гвардейском районе: один погибший и один раненый. В Калининграде за неделю произошло 7 ДТП с 9 пострадавшими. Аварии также зарегистрированы в Гурьевском, Гусевском районах и в городе Светлом.
Сотрудники ГИБДД задержали 31 водителя в состоянии опьянения. В отношении двоих возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ (повторное управление транспортом в нетрезвом виде). Их автомобили изъяты.
Госавтоинспекция призывает водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и строго соблюдать правила дорожного движения.