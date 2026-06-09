Психолог Наумова: Глюкоза выложила голые фото, чтобы доказать, что она молода

В день 40-летия певица опубликовала в Сети свои откровенные снимки. Она также показала фото, на котором предстала в косметической маске и с несобранными волосами. Поклонники активно поздравляли певицу с днем рождения. Некоторые выразили восхищение ее фигурой, в то время как другие отметили, что внешний вид Ионовой показался им невеселым.