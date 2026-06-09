Психолог Наумова: Глюкоза выложила голые фото, чтобы доказать, что она молода

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZа, опубликовала откровенные снимки, чтобы доказать, что она еще молода. С таким заявлением выступила психолог Наталья Наумова.
Специалист отдельно отметила, что артистка опубликовала фотографии в день своего 40-летия. По словам Наумовой, так она хочет доказать, что и в ее возрасте можно выглядеть молодой и желанной.
— Глюкоза давно встала на путь провокации, это очередной выпад, чтобы привлечь больше аудитории. Она не преследует цели понравиться всем, ей куда важнее активность. Следовательно, это не безумие звезды, а спланированный пиар-ход, — приводит слова Наумовой Общественная Служба Новостей.
В день 40-летия певица опубликовала в Сети свои откровенные снимки. Она также показала фото, на котором предстала в косметической маске и с несобранными волосами. Поклонники активно поздравляли певицу с днем рождения. Некоторые выразили восхищение ее фигурой, в то время как другие отметили, что внешний вид Ионовой показался им невеселым.
Поклонники певицы обратили внимание на резкое изменение образа и поведения артистки. По мнению нарколога Василия Шурова, в этом виноваты наркотики. Он считает, что никакие душевные переживания или таблетки не могут влиять на человека подобным образом.