В больнице села Икряное в Астраханской области создадут новое отделение

Полноценное реабилитационное отделение, где пациенты смогут восстановиться после травм и операций, откроют в районной больнице в селе Икряное Астраханской области, сообщили в администрации Икрянинского района. Совершенствование системы реабилитации — одна из основных задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Отделение амбулаторной реабилитации станет первым, созданным на территории района. Там оборудуют кабинеты физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры, кинезотерапии, механотерапии. Помощь смогут получить пациенты, которые восстанавливаются после травм, операций и различных заболеваний.
Кроме того, на площадке районной больницы продолжается капитальный ремонт поликлиники. В учреждении заменят окна и двери, инженерные коммуникации, проведут перепланировку.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.