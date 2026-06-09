Движение студотрядов на Дону получит новый импульс развития

«Студенческие отряды — это огромная сила. Трудовая закалка, которую здесь получают ребята, остается с ними на всю жизнь. Подписанное соглашение поможет нам расширить направления их деятельности, активнее привлекать молодежь к реальному сектору экономики и, конечно, поддерживать те инициативы, которые рождаются в самой молодежной среде», — сказал Юрий Слюсарь.