Движение студотрядов на Дону получит новый импульс развития

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и руководитель центрального штаба организации «Российские студенческие отряды» Ярослав Зубащенко подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о развитии движения студотрядов на Дону, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Сотрудничество правительства региона и организации будет направлено на привлечение студентов к работе на донских предприятиях, обмен опытом. Кроме того, партнеры будут проводить совместные мероприятия, координировать усилия в части информационной поддержки деятельности студотрядов. Предполагается выстраивать систему работы так, чтобы молодежь активнее включалась в реальные проекты — от строек до медицины и педагогики.
«Студенческие отряды — это огромная сила. Трудовая закалка, которую здесь получают ребята, остается с ними на всю жизнь. Подписанное соглашение поможет нам расширить направления их деятельности, активнее привлекать молодежь к реальному сектору экономики и, конечно, поддерживать те инициативы, которые рождаются в самой молодежной среде», — сказал Юрий Слюсарь.
Сегодня Ростовская область — в числе лидеров движения студотрядов, которых в регионе насчитывается около 200. Участниками этих объединений являются более 9 тысяч человек. При этом сами студотряды обладают разными направленностями. Среди них есть строительные, педагогические, сервисные, медицинские, сельскохозяйственные, производственные и другие.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.