Исторический парк в Ростове-на-Дону заработал по «Пушкинской карте»

«Мы обратились в федеральное ведомство с просьбой о возвращении возможности использования Пушкинской карты в нашем историческом парке, и Министерство культуры откликнулось на этот запрос. Уверен, что восстановление данного механизма существенно повысит доступность музея для школьников и студентов, позволит им на новом уровне изучать историю Отечества и Донского края», — отметил заместитель губернатора региона Андрей Фатеев.