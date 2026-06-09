Исторический парк в Ростове-на-Дону заработал по «Пушкинской карте»

Парк «Россия — Моя история» в Ростове-на-Дону возобновил работу по «Пушкинской карте», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Программа реализуется при поддержке нацпроекта «Семья».
Ранее использование карты в парке было приостановлено. К началу летних каникул молодежь региона вновь получила возможность пользоваться программой, чтобы посетить мультимедийные экспозиции бесплатно.
«Мы обратились в федеральное ведомство с просьбой о возвращении возможности использования Пушкинской карты в нашем историческом парке, и Министерство культуры откликнулось на этот запрос. Уверен, что восстановление данного механизма существенно повысит доступность музея для школьников и студентов, позволит им на новом уровне изучать историю Отечества и Донского края», — отметил заместитель губернатора региона Андрей Фатеев.
Исторический парк «Россия — Моя история» в Ростове-на-Дону — один из самых посещаемых просветительских центров Ростовской области. Благодаря современным технологиям, например купольному кинотеатру, гости музея могут окунуться в разные исторические эпохи — от времен правления Рюриковичей до наших дней.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.