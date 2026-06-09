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На Университетской сдававший назад внедорожник сбил женщину 1939 года рождения

Пенсионерку с травмами увезли в больницу.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на улице Университетской водитель Nissan наехал на пенсионерку. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своём телеграм-канале во вторник, 9 июня.

Авария произошла около 12:05 возле здания городской поликлиники № 2. Машина ехала задним ходом. Пострадавшая — женщина 1939 года рождения — получила травмы, её отправили в больницу.

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