Брянский областной кардиологический диспансер получил новое оборудование

Аппараты для фототерапии и тренажеры для безопасных кардиотренировок поступили в распоряжение Брянского областного кардиологического диспансера. Современное оборудование закупили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в медицинском информационно-аналитическом центре Брянска.
Теперь в отделении ранней медицинской реабилитации есть современные велоэргометры с электропитанием, а также ультрафиолетовые облучатели. Приборы расширят возможности врачей, которые работают с пациентами, перенесшими острый инфаркт миокарда. Медики смогут плавно и эффективно адаптировать подопечных к расширению двигательной активности. Это позволит ускорить возвращение пациентов к привычной жизни.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.