Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Воронка до неба»: Жители Керчи сняли на видео огромный смерч

На Керчь в восточной части Крыма обрушился смерч. Удар стихии попал на видео, снятое очевидцами. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на волне».

Источник: Life.ru

На Керчь налетел мощный смерч. Видео © Telegram/ Mash на волне.

На кадрах видно, как большая воронка поднимается к небу. В этот момент его периодически озаряют вспышки молний. Через некоторое время вихрь начал рассеиваться. Смерч сопровождался сильным ливнем и градом.

Ранее Life.ru писал, что смерчи с градом надвигаются на Курган и Тюмень. Жителей регионов призвали быть предельно осторожными и следить за экстренными оповещениями.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше