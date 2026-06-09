«Воронка до неба»: Жители Керчи сняли на видео огромный смерч

На Керчь налетел мощный смерч. Видео © Telegram/ Mash на волне.
На кадрах видно, как большая воронка поднимается к небу. В этот момент его периодически озаряют вспышки молний. Через некоторое время вихрь начал рассеиваться. Смерч сопровождался сильным ливнем и градом.
Ранее Life.ru писал, что смерчи с градом надвигаются на Курган и Тюмень. Жителей регионов призвали быть предельно осторожными и следить за экстренными оповещениями.
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