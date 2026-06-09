Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 июня, заявил о намерении увеличить количество используемых украинских беспилотников и ракет до 600 единиц в день, чтобы сравниться с российскими ударами. Киев планирует расширять производство дронов совместно с западными партнерами.
— Россия понимает — если будет 600 дронов и ракет, то она почувствует эту войну так, как ее чувствуем мы. Они почувствуют ее у себя дома, — передает слова Зеленского «Абзац».
Глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров 27 мая заявил о запуске «логистического локдауна» для Вооруженных сил России, направленного на максимальное усложнение логистики и ограничение наступательных возможностей российских войск.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Европе не хватит ресурсов для продолжения украинского конфликта в течение десяти лет. Более того, боестолкновения могут прекратиться уже в 2026 году.
Украинская журналистка Диана Панченко рассказала, что Владимир Зеленский во время своего визита в Лондон представил план нового летнего наступления ВСУ. Она добавила, что Великобритания тайно выделила средства на усиление мобилизации на Украине.