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В кузбасском городе Березовском благоустроят 4 общественные территории

На улице Кирова, например, установят детскую площадку «Уголек».

Четыре общественных пространства благоустроят в 2026 году в Березовском в Кузбассе при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации городского округа.

В ближайшее время подрядная организация приступит к установке детской площадки «Уголек». Ее оборудуют на улице Кирова. Ожидается, что новый игровой комплекс станет любимым местом для детей, где они смогут безопасно и весело проводить время.

Также специалистам предстоит привести в порядок два тротуара в районе улиц Вахрушева, Красная горка, Советской. Помимо этого, они благоустроят дворовую территорию около дома № 14 на проспекте Шахтеров.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.