В кузбасском городе Березовском благоустроят 4 общественные территории

Четыре общественных пространства благоустроят в 2026 году в Березовском в Кузбассе при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации городского округа.
В ближайшее время подрядная организация приступит к установке детской площадки «Уголек». Ее оборудуют на улице Кирова. Ожидается, что новый игровой комплекс станет любимым местом для детей, где они смогут безопасно и весело проводить время.
Также специалистам предстоит привести в порядок два тротуара в районе улиц Вахрушева, Красная горка, Советской. Помимо этого, они благоустроят дворовую территорию около дома № 14 на проспекте Шахтеров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.