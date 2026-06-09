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Огромных чёрных пауков заметили в подмосковной Шатуре

В подмосковной Шатуре местные жители забили тревогу из-за нашествия гигантских пауков. Кадры с крупным членистоногим чёрного цвета публикует Telegram-канал «Москвач».

Источник: Life.ru

В подмосковной Шатуре заметили крупных пауков. Видео © Telegram / Москвач • Новости Москвы.

Обеспокоенные граждане гадают, не опасна ли эта живность для людей и домашних питомцев. Однако специалисты-биологи призывают не паниковать. По предварительным данным, эти пауки не ядовиты и угрозы не представляют. Их активность летом — нормальное явление, а размеры на снимках часто преувеличены из-за крупного плана съёмки. Эксперты советуют просто не трогать членистоногих руками.

В соцсетях тем временем посмеиваются южане: для Краснодарского края крупные пауки — обыденность. Там водятся южнорусские тарантулы размером до 7 сантиметров и пауки-волки, чья длина может достигать 10. Шатурским обывателям такая фауна пока в диковинку.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье из-за изменения климата в будущем может прижиться каракурт — представитель семейства чёрных вдов. Пока температурные условия в регионе для этого опасного паука некомфортны, но в перспективе всё может измениться. Уже в ближайшие пять-семь лет в области ожидают появление боливарии короткокрылой — разновидности богомола, которая уже освоила Воронежскую и Тамбовскую области.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.