Огромных чёрных пауков заметили в подмосковной Шатуре

Ранее сообщалось, что в Подмосковье из-за изменения климата в будущем может прижиться каракурт — представитель семейства чёрных вдов. Пока температурные условия в регионе для этого опасного паука некомфортны, но в перспективе всё может измениться. Уже в ближайшие пять-семь лет в области ожидают появление боливарии короткокрылой — разновидности богомола, которая уже освоила Воронежскую и Тамбовскую области.