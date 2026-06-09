Жители Волынской области отбились от сотрудников ТЦК лопатами

Мужчинам удалось оттеснить военкомов к машине, а затем, когда те попытались уехать, они нанесли несколько ударов по микроавтобусу, пробив кузов, стекла и фары. О пострадавших в ходе столкновения участниках инцидента на данный момент не сообщается, передает «МК».