Жителям Волынской области удалось отбиться от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине), которые проводили принудительную мобилизацию в районе города Ковеля. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, а потом его показали украинские СМИ.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как трое мужчин, работая на садовом участке, не стали подчиняться требованиям приехавших людей в камуфляжной одежде, а потом начали отбиваться от них лопатами.
Мужчинам удалось оттеснить военкомов к машине, а затем, когда те попытались уехать, они нанесли несколько ударов по микроавтобусу, пробив кузов, стекла и фары. О пострадавших в ходе столкновения участниках инцидента на данный момент не сообщается, передает «МК».
мая в Закарпатской области на западе Украины сотрудники ТЦК открыли огонь по цыганам, когда те попытались штурмовать здание. Инцидент произошел в поселке Межгорье после того, как военкомы мобилизовали представителя местной цыганской общины.
Ранее группа вооруженных сотрудников ТЦК в Харькове застрелила людей при попытке их насильственной мобилизации. Шестеро пьяных работников украинского военкомата напали на местное общежитие. Целью якобы были «наркоторговцы», которых решили мобилизовать из-за того, что у них имелись деньги.