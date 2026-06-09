Приставы «убедили» балтийца вернуть работодателю долг за похищенное оборудование

Чтобы «простимулировать» должника, приставы обратили взыскание на его периодические доходы, запретили ему выезд из РФ и регистрационные действия в отношении двух автомобилей — «Mitsubishi Lancer» 2007 г.в. и «Ford Fokus» 2005 г.в., а также квартиры площадью 77 кв. м. Принятые меры оказались эффективными, задолженность была полностью погашена.