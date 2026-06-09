Приставы «убедили» балтийца вернуть работодателю долг за похищенное оборудование

Запреты и ограничения, вынесенные судебными приставами, побудили жителя Балтийска исполнить решение суда и полностью погасить задолженность перед работодателем. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Работодатель выявил факт хищения оборудования, находящегося на ответственном хранении сотрудника. Суд постановил привлечь работника к материальной ответственности, взыскав с него 1 миллион рублей.
Чтобы «простимулировать» должника, приставы обратили взыскание на его периодические доходы, запретили ему выезд из РФ и регистрационные действия в отношении двух автомобилей — «Mitsubishi Lancer» 2007 г.в. и «Ford Fokus» 2005 г.в., а также квартиры площадью 77 кв. м. Принятые меры оказались эффективными, задолженность была полностью погашена.
Однако ограничения с должника и его имущества были сняты после дополнительной уплаты исполнительского сбора 70 тысяч рублей, поскольку мужчина не исполнил требований в срок для добровольного погашения долга.