Спорт невысоких достижений

В этом, по мнению некоторых экспертов, отчасти есть и вина власти. «К сожалению, у нас чиновников разучили думать и принимать смелые управленческие решения. Практически не осталось агрессивных в хорошем смысле этого слова управленцев, которые стараются любыми путями достичь тех целей, за которые они отвечают по должности. Все боятся ответственности, силовиков и пресловутой “борьбы с коррупцией”. Вот, например, Баринов (Сергей Баринов, глава минимущества), он берет и делает. Придумает какую-нибудь схему, за которую ему потом весь мозг вынесут, но добивается поставленной задачи. Таких министров мало, большинство работают в режиме “итальянской забастовки”, когда все строго по закону и инструкциям, но результата нет. Поэтому и ФОК в Сормове десять лет построить не можем», — отметил один из единороссов, сотрудничающий с областным правительством.