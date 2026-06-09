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Гидрометцентр предупредил волгоградцев о грозах и сильном ветре

В Волгоградской области в течение ближайших суток ожидается ухудшение погодных условий. Метеорологи прогнозируют грозы.

В Волгоградской области в течение ближайших суток ожидается ухудшение погодных условий. Метеорологи прогнозируют грозы и сильный ветер. На территории региона объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

Грозовой фронт будет проходить под Волгоградом в период до 21:00 10 июня. Грозы ожидаются в отдельных районах. Во время ненастья вплоть до 18:00 10 июня специалисты прогнозируют усиление ветра с порывами до 15−20 м/с.

Кроме того, на территории региона вплоть до 19:00 11 июня будет действовать жёлтый уровень погодной опасности из-за высоких рисков распространения ландшафтных пожаров. В юго-восточных и местами в юго-западных районах области фиксируется предпоследний, 4-й класс пожароопасности.

Фото из архива ИА «Высота 102».