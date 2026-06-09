Гидрометцентр предупредил волгоградцев о грозах и сильном ветре

Грозовой фронт будет проходить под Волгоградом в период до 21:00 10 июня. Грозы ожидаются в отдельных районах. Во время ненастья вплоть до 18:00 10 июня специалисты прогнозируют усиление ветра с порывами до 15−20 м/с.