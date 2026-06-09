История места — в карьер

Руководитель департамента маркетинга застройщика «ПМД» Артем Савельев считает, что, в отличие от точечной застройки, в проектах КРТ больше возможностей для творчества архитекторов. «Масштаб застройки позволяет поработать и над формой застройки, фасадной частью, благоустройством комплексно», — говорит он. Кроме того, как отмечает господин Савельев, большая роль в том, что проекты становятся более проработанными, принадлежит властям края. «Все проекты рассматриваются на градостроительном совете, обсуждаются группой архитекторов, и это, безусловно, некий тонус для всех застройщиков», — подчеркнул девелопер. Он уверен, что в том числе благодаря такому подходу строительный рынок Перми эволюционировал за последние годы. Этому способствовал и приход иногородних игроков, которые приносят свои стандарты. В последние годы застройщики активнее обращаются к услугам архитектурных бюро федерального масштаба. Артем Савельев обратил внимание, что большинство архитекторов действительно пытаются вложить в свои проекты новые идеи или обратиться к истории места. Главное, чтобы исторический контекст был обоснованным, а влияние этих решений на себестоимость строительства было разумным.