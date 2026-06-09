В Ростовской области минприроды выявило загрязнение озера Соленого

В самом озере и в канале, который с ним сообщается, были обнаружены отложения серого и зеленого цвета с твердой нерастворимой структурой, а также пенистые массы желтого оттенка. При этом каких-либо организованных мест сброса на обследованной территории инспекторы не нашли, поэтому оперативно определить, откуда именно поступили нечистоты, не удалось.