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В Калининградской области уничтожили шесть 100-килограммовых авиабомб

Четыре боеприпаса нашли в глиняном карьере под Гурьевском.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области нашли и уничтожили шесть фугасных авиабомб весом по 100 кг. Об этом в группе областного управления МЧС во «ВКонтакте» сообщили во вторник, 9 июня.

Четыре боеприпаса обнаружили в глиняном карьере у посёлка Яблоневка Гурьевского округа. Ещё одну бомбу нашли в Калининграде во время археологических работ на улице Буткова, последнюю — в Приморске. Все находки передали пиротехникам и вывезли на полигон.

По данным ведомства, с начала 2026 года в регионе обезвредили 15 630 взрывоопасных предметов. Среди них — 45 авиабомб.

У Балтийска о войне до сих пор напоминает затонувшая немецкая баржа. Спасатели обследуют её каждый год и поднимают со дна тысячи боеприпасов.

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