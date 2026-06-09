В Калининградской области уничтожили шесть 100-килограммовых авиабомб

В Калининградской области нашли и уничтожили шесть фугасных авиабомб весом по 100 кг. Об этом в группе областного управления МЧС во «ВКонтакте» сообщили во вторник, 9 июня.
Четыре боеприпаса обнаружили в глиняном карьере у посёлка Яблоневка Гурьевского округа. Ещё одну бомбу нашли в Калининграде во время археологических работ на улице Буткова, последнюю — в Приморске. Все находки передали пиротехникам и вывезли на полигон.
По данным ведомства, с начала 2026 года в регионе обезвредили 15 630 взрывоопасных предметов. Среди них — 45 авиабомб.
У Балтийска о войне до сих пор напоминает затонувшая немецкая баржа. Спасатели обследуют её каждый год и поднимают со дна тысячи боеприпасов.
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