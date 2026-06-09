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В Пермском крае ищут пенсионера без стоп, который ушёл из дома-интерната

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Пенсионера, который ушёл из дома-интерната, ищут в Пермском крае, сообщили в поисковом отряле «Прикамье Поиск».

По данным волонтёров, мужчина 1951 года рождения покинул Чайковский дом-интернат для престарелых инвалидов днём 7 июня. С тех пор его местонахождение неизвестно. Предположительно, пенсионер может находиться в селе Обвинск Карагайского округа.

У пропавшего частично отсутствуют стопы обеих ног, из-за этого он передвигается с помощью костылей. Мужчина невнятно разговаривает и имеет волдыри на лице.

Пенсионер был одет в кофту цвета хаки, зелёные штаны и синие резиновые сапоги. Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о пропавшем просьба сообщить по телефонам: 89223456702 или 112.