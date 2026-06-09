В Пермском крае ищут пенсионера без стоп, который ушёл из дома-интерната

По данным волонтёров, мужчина 1951 года рождения покинул Чайковский дом-интернат для престарелых инвалидов днём 7 июня. С тех пор его местонахождение неизвестно. Предположительно, пенсионер может находиться в селе Обвинск Карагайского округа.