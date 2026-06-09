Euronews: ЕК готовится ввести санкции против патриарха Кирилла

Европейская комиссия (ЕК) предложила включить патриарха Московского и всея Руси Кирилла в черный список Европейского союза в рамках 21-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщил телеканал Euronews со ссылкой на источники.
По данным журналистов, глава Русской православной церкви включен в список из 170 человек и организаций, предложенных ЕК. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о проекте 21-го пакета санкций, но не назвала конкретных имен.
Певица Полина Гагарина подала второй иск в Общий суд Европейского союза из-за введенных в отношении нее санкций объединения. Дело, зарегистрированное под номером T-314/26, было подано 25 мая. Это уже вторая попытка певицы аннулировать ограничения, введенные Брюсселем в июне 2024 года.
ЕС в рамках 20-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении рэп-исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати. Причиной стала поддержка музыкантом специальной военной операции на Украине. Сам артист заявил, что ему «по фигу» на европейские санкции.
Зимой ЕС ввел санкции против журналистов Дмитрия Губерниева, Павла Зарубина, Екатерины Андреевой и Марии Ситтель. Кроме того, в европейский санкционный список вошли артисты Роман Чумаков, известный под псевдонимом Рома Жиган, и Сергей Полунин.