Более 600 спортсменов собрал марафон «Земля спорта» в Светлогорске

В Светлогорске прошел региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Участниками соревнований стали более 600 спортсменов из 17 муниципалитетов Калининградской области. Поддержать их пришли около трех тысяч зрителей.
В программу марафона вошли сдача нормативов ГТО, силовой экстрим, семейная эстафета, а также турниры по футболу и волейболу.
Кроме того, во время спортивного праздника в Светлогорске открыли новую скейт-площадку.
По итогам состязаний сформируют сборную региона, которая представит Калининградскую область в финале всероссийского марафона. Он пройдет в сентябре в Кисловодске.
Ранее мы писали, что юные калининградцы из рук губернатора получили свои первые паспорта.