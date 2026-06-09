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Более 600 спортсменов собрал марафон «Земля спорта» в Светлогорске

В Светлогорске прошел региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Участниками соревнований стали более 600 спортсменов из 17 муниципалитетов Калининградской области. Поддержать их пришли около трех тысяч зрителей.

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В Светлогорске прошел региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Участниками соревнований стали более 600 спортсменов из 17 муниципалитетов Калининградской области. Поддержать их пришли около трех тысяч зрителей.

В программу марафона вошли сдача нормативов ГТО, силовой экстрим, семейная эстафета, а также турниры по футболу и волейболу.

Кроме того, во время спортивного праздника в Светлогорске открыли новую скейт-площадку.

По итогам состязаний сформируют сборную региона, которая представит Калининградскую область в финале всероссийского марафона. Он пройдет в сентябре в Кисловодске.

Ранее мы писали, что юные калининградцы из рук губернатора получили свои первые паспорта.