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Вайдель: Украина должна объяснить свою роль в подрывах «Северных потоков»

Украина должна объяснить свою роль в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и выплатить репарации Германии. Об этом заявила сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

Украина должна объяснить свою роль в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и выплатить репарации Германии. Об этом заявила сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

Она подчеркнула, что нападение на газопроводы нанесло «гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии». Политик также отметила, что благополучие Германии десятилетиями строилось на импорте нефти и газа из России, но эта модель была «умышленно разрушена» действиями нынешнего немецкого правительства.

— Ведь нам был причинен огромный ущерб, — передает слова Вайдель Der Spiegel.

Ранее немецкая компания Industriekraftwerk Greifswald GmbH приняла решение демонтировать электростанцию в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания и передать ее Украине. Расположенная в Лубмине ТЭЦ является ключевым объектом, так как именно там заканчиваются оба трубопровода «Северного потока».

Итальянские правоохранители 21 августа 2024 года по немецкому ордеру задержали украинского гражданина, которого подозревают в координации подрывов на газопроводах. Немецкий канцлер Фридрих Мерц между тем заявил, что Германия сделает все возможное для того, чтобы «Северный поток» больше никогда не возобновил работу.

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