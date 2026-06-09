В Волжском купальный сезон официально откроется 25 июня

— По центральному пляжу на сегодняшний день мы уже прошли санэпидемстанцию. Пробы воды экспертами оценены положительно. Она соответствует нормативам. Сейчас ждём, когда сброс с ГЭС уменьшится и акватория войдёт в русло. Это необходимо, чтобы водолазы проверили и при необходимости почистили дно. По постановлению города Волжского пляж откроется для купания с 25 июня, — сообщили в мэрии.