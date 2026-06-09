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В Волжском купальный сезон официально откроется 25 июня

В Волжском Волгоградской области подписано постановление о старте купального сезона. В связи с продолжительным.

В Волжском Волгоградской области подписано постановление о старте купального сезона. В связи с продолжительным паводком городской пляж официально откроется лишь с 25 июня.

— По центральному пляжу на сегодняшний день мы уже прошли санэпидемстанцию. Пробы воды экспертами оценены положительно. Она соответствует нормативам. Сейчас ждём, когда сброс с ГЭС уменьшится и акватория войдёт в русло. Это необходимо, чтобы водолазы проверили и при необходимости почистили дно. По постановлению города Волжского пляж откроется для купания с 25 июня, — сообщили в мэрии.

Отметим, на текущий момент подготовка городского пляжа к купальному сезону практически завершена. Приведены в порядок раздевалки и душевые, установлен питьевой фонтанчик, смонтирован светодиодный экран с показателями температуры воздуха и воды. После открытия муниципалитет обеспечит здесь постоянное дежурство спасателей, а также охрану силами дружин казаков.

Фото из архива ИА «Высота 102».