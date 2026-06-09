Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боярский: Простых граждан не оштрафуют за авторизацию через зарубежные сервисы

Простых граждан не станут штрафовать за авторизацию на сайтах при помощи зарубежных сервисов. С таким заявлением во вторник, 9 июня, выступил председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике Сергей Боярский.

Простых граждан не станут штрафовать за авторизацию на сайтах при помощи зарубежных сервисов. С таким заявлением во вторник, 9 июня, выступил председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике Сергей Боярский.

— Данная информация не только не соответствует действительности, но и носит признаки массового вброса, на пустом месте будоражащего российское общество, — написал депутат.

По словам Боярского, закон предусматривает штрафы только для владельцев сайтов в Сети. Это могут как юридические и должностные, так и физические лица. Поэтому абсолютное большинство граждан эти изменения никак не коснутся.

Депутат в своем канале в мессенджере МАКС напомнил, что механизм авторизации был установлен ранее с помощью поправок в Закон об информации, информационных технологиях и защите информации. В настоящее время предусмотрено четыре метода авторизации: через номер телефона, биометрические данные, портал «Госуслуги» и другие российские сервисы.

Государственная дума во вторник, 9 июня, приняла во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах для владельцев российских сайтов за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы, включая иностранную электронную почту. Документ размещен в думской электронной базе.

Узнать больше по теме
Сергей Боярский: биография бизнесмена и депутата Госдумы РФ
Сын известных советских и российских актеров Сергей Боярский не продолжил творческую династию, а пошел по своему пути. Обладая музыкальными и актерскими способностями, он стал предпринимателем и государственным деятелем, и в обеих профессиях добился успеха. Подробности биографии Боярского-младшего — в нашей статье.
Читать дальше