Боярский: Простых граждан не оштрафуют за авторизацию через зарубежные сервисы

Простых граждан не станут штрафовать за авторизацию на сайтах при помощи зарубежных сервисов. С таким заявлением во вторник, 9 июня, выступил председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике Сергей Боярский.
— Данная информация не только не соответствует действительности, но и носит признаки массового вброса, на пустом месте будоражащего российское общество, — написал депутат.
По словам Боярского, закон предусматривает штрафы только для владельцев сайтов в Сети. Это могут как юридические и должностные, так и физические лица. Поэтому абсолютное большинство граждан эти изменения никак не коснутся.
Депутат в своем канале в мессенджере МАКС напомнил, что механизм авторизации был установлен ранее с помощью поправок в Закон об информации, информационных технологиях и защите информации. В настоящее время предусмотрено четыре метода авторизации: через номер телефона, биометрические данные, портал «Госуслуги» и другие российские сервисы.
Государственная дума во вторник, 9 июня, приняла во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах для владельцев российских сайтов за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы, включая иностранную электронную почту. Документ размещен в думской электронной базе.