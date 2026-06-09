Боярский: Простых граждан не оштрафуют за авторизацию через зарубежные сервисы

Депутат в своем канале в мессенджере МАКС напомнил, что механизм авторизации был установлен ранее с помощью поправок в Закон об информации, информационных технологиях и защите информации. В настоящее время предусмотрено четыре метода авторизации: через номер телефона, биометрические данные, портал «Госуслуги» и другие российские сервисы.