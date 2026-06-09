NASA объявило состав экипажа миссии Artemis III на 2027 год

К новым лунным миссиям подключилась даже индустрия моды. Ранее стало известно, что Prada разработала специальный костюм для астронавтов NASA, которые будут участвовать в миссии Artemis IV. Итальянский дом моды работал над проектом вместе с Axiom Space, специализирующейся на космической инфраструктуре. В костюм встроили вентиляционные трубки прямо в ткань: такая система должна охлаждать астронавтов и обеспечивать циркуляцию воздуха во время работы в открытом космосе.