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Выход в свет: в Красноармейском дендрарии юные белки освоили вольер

Четверка забавных зверьков, родившаяся минувшей зимой, вышла из домиков и активно осваивается в вольере.

В дендрарии Красноармейского района четверо юных бельчат начали осваивать вольер на радость посетителям, делятся в администрации Волгограда.

Пушистые зверьки родились минувшей зимой и до недавнего времени постоянно находились в своих домиках. Лето и возраст уже позволяют активно находиться на свежем воздухе, чем и пользуются маленькие пушистики, активно играя со своими сородичами. Всего же в дендрарии уже около 30 белочек, хотя первые из них поселились здесь только в 2025 году. Тогда несколько пар зверьков быстро завоевали любовь гостей и принесли потомство в 13 бельчат.

А весной текущего года первые белочки поселились в парке «Гидростроитель» в Волжском, где так же быстро стали местными «звездами».

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