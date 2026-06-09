Выход в свет: в Красноармейском дендрарии юные белки освоили вольер

В дендрарии Красноармейского района четверо юных бельчат начали осваивать вольер на радость посетителям, делятся в администрации Волгограда.
Пушистые зверьки родились минувшей зимой и до недавнего времени постоянно находились в своих домиках. Лето и возраст уже позволяют активно находиться на свежем воздухе, чем и пользуются маленькие пушистики, активно играя со своими сородичами. Всего же в дендрарии уже около 30 белочек, хотя первые из них поселились здесь только в 2025 году. Тогда несколько пар зверьков быстро завоевали любовь гостей и принесли потомство в 13 бельчат.
А весной текущего года первые белочки поселились в парке «Гидростроитель» в Волжском, где так же быстро стали местными «звездами».