Переход Александра Волкова в ХК «Торпедо» не состоялся

23-летний нападающий «Локомотива», находясь в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение (оффершит) от «Торпедо», однако ярославский хоккейный клуб повторил те же условия.
По регламенту КХЛ, «Локомотиву» давалось семь дней, чтобы повторить предложенные нижегородцами условия и оставить хоккеиста у себя. Если бы ярославский клуб этого не сделал, Александр Волков стал бы игроком «Торпедо». Однако 9 июня, на несколько дней раньше крайнего срока, «Локомотив» совершил действия, необходимые для того, чтобы сохранить Александра в своём составе. Это сделано вопреки тому, что Волков не является там основным игроком.