Переход Александра Волкова в ХК «Торпедо» не состоялся

По регламенту КХЛ, «Локомотиву» давалось семь дней, чтобы повторить предложенные нижегородцами условия и оставить хоккеиста у себя. Если бы ярославский клуб этого не сделал, Александр Волков стал бы игроком «Торпедо». Однако 9 июня, на несколько дней раньше крайнего срока, «Локомотив» совершил действия, необходимые для того, чтобы сохранить Александра в своём составе. Это сделано вопреки тому, что Волков не является там основным игроком.