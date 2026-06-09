Суд в РФ ограничил распространение фильма с Тимоти Шаламе из-за пропаганды ЛГБТ*

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга принял решение ограничить распространение трех зарубежных фильмов. Об этом сообщает пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.
Под ограничение попали фильмы «Kill Your Darlings» режиссера Джона Крокидаса с Дэниелом Рэдклиффом и Дейном Деханом в главных ролях, «Love, Simon» Грега Берланти и «Call Me by Your Name» Луки Гуаданьино с Тимоти Шаламе и Арми Хаммером.
Судебные представители отметили, что материалы дела подтвердили наличие в указанных фильмах деструктивной идеологии и пропаганды ЛГБТ*. Эти фильмы были обнаружены на шести русскоязычных ресурсах, и суд решил ограничить доступ к ним.
— Установлено, что на указанных интернет-страницах размещена информация, вызывающая интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и направленная на изменение негативного отношения к ним на положительное путем навязывания сведений, — говорится в публикации.
В мае прошлого года под следствие попали 10 сотрудников издательств Popcorn Books и Individuum, которых обвиняли в печати книг с тематикой ЛГБТ*. Произведения, в которых усмотрели экстремизм, изъяли из печати.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России.