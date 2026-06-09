10 июня в Ростовской области будет тепло и дождливо

В течение дня будет облачно с небольшими дождями, возможны грозы, особенно утром и днём. Ветер преимущественно восточных и северо-восточных направлений, от слабого до умеренного (1−7 м/с). Влажность воздуха комфортная, около 41−51%, а атмосферное давление составит 762 мм рт. ст.