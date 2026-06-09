10 июня в Ростовской области будет тепло и дождливо

Прогноз погоды для Ростовской области на среду, 10 июня 2026 года, обещает тёплую, но дождливую погоду.
Температура воздуха ночью составит +16…+17°C, утром около +22°C. Днём воздух прогреется до +26…+27°C, местами до +31°C, а вечером ожидается +22…+25°C.
В течение дня будет облачно с небольшими дождями, возможны грозы, особенно утром и днём. Ветер преимущественно восточных и северо-восточных направлений, от слабого до умеренного (1−7 м/с). Влажность воздуха комфортная, около 41−51%, а атмосферное давление составит 762 мм рт. ст.
Стоит учитывать, что Ростовская область довольно обширна, поэтому в северных районах температура может быть на пару градусов ниже, а дожди могут носить локальный характер.