В ГД опровергли штрафы для пользователей за авторизацию через иностранную почту

Как писал сайт KP.RU, за нарушение этого правила гражданина оштрафуют на 10−20 тысяч рублей, а должностное лицо — на 30−50 тысяч. Для компаний наказанием станет сумма от 500 до 700 тысяч рублей. А при повторном нарушении сумма для юрлиц может вырасти до 1,4 миллиона рублей.