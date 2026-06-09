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В ГД опровергли штрафы для пользователей за авторизацию через иностранную почту

Боярский прояснил принятый закон о взимании штрафов за использование зарубежного почтового ареса.

Источник: Комсомольская правда

Информация о взимании штрафов с пользователей за использование зарубежных почтовых адресов при авторизации на российских сайтах не соответствует действительности. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в своем канале в МАХ.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о крупных штрафах для владельцев сайтов, разрешающих вход через иностранную почту или сервисы (например, Gmail, Apple ID и т.д.). За такую авторизацию юридическим лицам грозит до 700 тысяч рублей.

«Данная информация не только не соответствует действительности, но и носит признаки массового вброса, на пустом месте будоражащего российское общество», — написал депутат.

По его словам, принятым законопроектом установлена ответственность исключительно для владельцев сайтов. В то время как граждан, пользователей соцсетей эти изменения никоим образом не коснутся.

Как писал сайт KP.RU, за нарушение этого правила гражданина оштрафуют на 10−20 тысяч рублей, а должностное лицо — на 30−50 тысяч. Для компаний наказанием станет сумма от 500 до 700 тысяч рублей. А при повторном нарушении сумма для юрлиц может вырасти до 1,4 миллиона рублей.

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