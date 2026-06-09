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В Ростове в ДТП на Фурмановской пострадали четыре пешехода

В Ростове произошло ДТП с тремя машинами и четырьмя пешеходами.

В Ростове вечером 8 июня произошла авария, в результате которой травмы получили четыре человека. Подробности случившегося на улице Фурмановской раскрыли в региональном управлении Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 20:50 20-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» врезался в движущийся впереди «Рено Логан» под управлением 49-летнего мужчины. От сильного удара вторую иномарку вынесло на обочину, где стояли люди, а также на припаркованную машину «Киа Рио».

Травмы различной степени тяжести получили четыре пешехода в возрасте 23, 31, 43 и 46 лет. Всех пострадавших бригады скорой помощи доставили в больницу. В настоящее время сотрудники полиции выясняют детали инцидента.

Ведомство обратилось к автомобилистам с просьбой строго придерживаться правил и выбирать безопасный скоростной режим, который позволяет без риска отслеживать дорожную обстановку.

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