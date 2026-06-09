В Ростове в ДТП на Фурмановской пострадали четыре пешехода

По предварительным данным, в 20:50 20-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» врезался в движущийся впереди «Рено Логан» под управлением 49-летнего мужчины. От сильного удара вторую иномарку вынесло на обочину, где стояли люди, а также на припаркованную машину «Киа Рио».