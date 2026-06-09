УМВД сообщило о большом росте числа иностранных граждан в Казани

Основными причинами приезда иностранцев являются трудоустройство и получение образования. Как отметила Зиганшина, за первые пять месяцев года около 24,4 тысячи человек прибыли для работы, а более 16 тысяч — для учебы. Еще свыше 8 тысяч иностранцев указали личные обстоятельства в качестве цели визита.