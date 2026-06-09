УМВД сообщило о большом росте числа иностранных граждан в Казани

С начала 2026 года в Казань прибыли порядка 60 тысяч иностранных граждан. Еще 22,3 тысячи человек продлили сроки своего пребывания в России. Такие данные привела заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Казани Татьяна Зиганшина, сообщает РБК.
По информации ведомства, в период с января по май столицу Татарстана посетили представители 160 государств. Наиболее многочисленными остаются мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Киргизии и Китая.
Основными причинами приезда иностранцев являются трудоустройство и получение образования. Как отметила Зиганшина, за первые пять месяцев года около 24,4 тысячи человек прибыли для работы, а более 16 тысяч — для учебы. Еще свыше 8 тысяч иностранцев указали личные обстоятельства в качестве цели визита.
По состоянию на 1 июня на территории Казани официально находились 50,7 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них более 9,1 тысячи имеют действующие патенты на осуществление трудовой деятельности, свыше 2,6 тысячи — разрешения на временное проживание, а около 8,8 тысячи обладают видом на жительство.
Представитель миграционного подразделения также отметила, что значительная часть прибывающих иностранцев оформляет необходимые документы для легального пребывания и работы на территории России, что отражается в количестве выданных патентов, разрешений на проживание и видов на жительство.
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